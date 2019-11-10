شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «تنمية الشروق»: الانتهاء من تنفيذ «حضّانة» بمشروع سكن مصر بمدينة الشروق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، الانتهاء من تنفيذ حضّانة أطفال على مساحة (2400م2)، بمنطقة خدمات مشروع سكن مصر بمدينة الشروق.

وأوضح الغيطي أنه تم تنفيذ المشروع بجودة عالية في التشطيبات، وذلك ضمن خطة العام المالي 2019/2020، ويتكون المشروع من مبنى (6 فصول مراحل مختلفة + منطقة ألعاب أطفال)، وكان من المقرر الانتهاء منها، نهاية العام الجاري، لتكون إضافة جديدة لنشاط الحضانات بمدينة الشروق.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ طرح 36 قطعة أرض استثمارية بنفس المجال، بنظام طرح الأراضي وفق الآلية الجديدة للطرح، بالإضافة لـ7 حضانات تعمل بالفعل، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، و5 حضانات تعمل عن طريق المستثمرين بالمدينة، بهدف تلبية احتياجات سكان مدينة الشروق.