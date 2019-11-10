شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ البحر الأحمر» ترفع درجة الاستعداد للقصوى استعدادًا لـ«الطقس السيئ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى بموانئها الستة بـ3 محافظات (السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء) تنفيذا لتوجيهات وزير النقل بأهمية المتابعة الدقيقة للإجراءات التي يتم اتباعها استعدادا لموسم الشتاء وتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ واحتمال سقوط أمطار غزيرة وسيول.

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تم التنسيق مع مكاتب هيئة الأرصاد الجومائية المتواجدة داخل الموانئ والإبلاغ عن حالة الطقس والحصول على رصدة جومائية كل ساعة على الأقل وإذاعتها على كافة السفن بمناطق الانتظار داخل الموانئ وإبلاغ أعضاء المجتمع المينائى والتنسيق بشأن الاستعداد والتجهيز لإجراءات مجابهة السيول داخل الموانئ.

مع اتخاذ اللازم من إجراءات التجهيز والكشف على طلمبات السحب النقالى الخاصة بسحب التجمعات المائية المتوفرة بالموانئ والطلمبات النقالى التي تستخدم في إطفاء الحرائق واختبار وتجهيز طلمبات رفع مياه الصرف الصحى مع الكشف وتسليك واختبار كافة فتحات الصرف الصحى المتواجدة بالموانئ والتأكد من سلامة شبكات صرف الأمطار بالأرصفة والساحات والمخازن وتزويد الموانئ بالمولدات الكهربائية.

كما تم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ وإغلاق الموانئ في حالة سوء الأحوال الجوية وزيادة شدة الرياح وارتفاع الأمواج، حيث يتم إيقاف حركة الملاحة البحرية على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة ومنع الأنشطة البحرية وتفعيل غرف العمليات الفرعية بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة للحفاظ على سلامة وانتظام الحركة الملاحية والممتلكات العامة والخاصة مع تجهيز القاطرات ووحدات الإنقاذ البحرى والمطافئ والإسعاف لتلبية أي استغاثات فور الإبلاغ وتقديم المساعدة والإنقاذ.