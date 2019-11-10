شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يصرح بزيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة المولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الإحتفال بهذه المناسبة، قرر وزير الداخلية منح جميع السجناء (زيارة استثنائية واحدة فقط)، إعتبارًا من غد الإثنين حتى الثلاثاء 10 ديسمبر، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.