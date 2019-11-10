شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات التدريب المشترك المصري الروسي «سهم الصداقة -1» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك «سهم الصداقة- 1»، والذي نفذته عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والروسي للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية بالميادين المجهزة لقوات الدفاع الجوي، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد.

وألقى الفريق علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، كلمة أكد فيها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إمتلاك قوات الدفاع الجوي أحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة بما يدعم قدراتها على تأمين المجال الجوي المصري والتصدي لكافة التهديدات الجوية، وتنفيذ المهام المكلفة بها في ظل التطور المستمر لنظم القتال الجوي، مشيدًا بأهمية التدريبات المشتركة التي تنفذها قوات الدفاع الجوي خاصة التدريب «سهم الصداقة -1»، والذي يعتبر نافذة لنقل وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة.

بدأت المرحلة الختامية للتدريب بعرض لملخص الموقف التنفيذي للأنشطة في المراحل الأولى للتدريب، وكانت القوات المصرية والروسية قد واصلت تحركاتها على مدار الأيام الماضية، متخذة أوضاعها على خط الرمى طبقاً لتسلسل أعمال القتال، وصولاً لخط دفع الفرقة المدرعة وذلك بعد قيام عناصر الدفاع الجوي المصري والروسي بتوفير التأمين الجوي للقوة الرئيسية من عناصر تشكيل المعركة، وذلك لتنفيذ البناء التراكمي للقوات على خط الدفع تمهيدًا للتجهيز لإدارة صد هجمة جوية حقيقية بنجاح، بواسطة القوات المشتركة من الجانبين.

Advertisements

وشاركت في تنفيذ الرماية الصاروخية عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والروسي من مختلف الأسلحة والتخصصات، والمدفعية المضادة للطائرات، والتي تمكنت من إصابة أهدافها بدقة وكفاءة عالية، أظهرت مدى ما وصلت إليه القوات من تجانس وتوافق عكس القدرات القتالية العالية التي تتمتع بها تلك القوات.

يأتىي التدريب «سهم الصداقة – 1» في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية، والذي يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي لكلا البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

حضر الفاعليات الفريق ليونوف ألكساندر بيتروفيتش قائد قوات الدفاع الجوى الروسي الذي تفقد إحدى المراحل النهائية للتدريب، وأشاد بالمستوى الراقي للتدريب وتجانس وتفاهم الأطقم المشتركة لكلا الجانبين والإعداد الجيد الذي سبق تنفيذ التدريب.