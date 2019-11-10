صحيفة أمريكية: القاهرة مدينة الفن والعمارة والأنشطة الثقافية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصفت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز»، الأمريكية، القاهرة بأنها مدينة للفن والعمارة والأنشطة الثقافية، مستشهدة بوجود أهرامات الجيزة، وهي الآثار الوحيدة المتبقية في قائمة عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، وإنها من المعالم الجذابة التي يجب مشاهدتها عند زيارة المحروسة.

وقالت الصحيفة، اليوم الأحد- في إطار عرض ما تتميز به القاهرة ضمن أهم 23 مدينة حول العالم يجب على السائح زيارتها- إن الصباح المشمس الممتد في نهار القاهرة، والأمسيات السعيدة المرحة ذات النسيم، يساعدان الزائرين على استكشاف مدينة للفن والعمارة والأنشطة الثقافية، خاصة في أشهر العطلات المقبلة عندما تبدأ درجات الحرارة في الاعتدال.

وأضافت «القاهرة مدينة مليئة بالثقافة الغنية، وإذا كنت تبحث عن بعض الهدايا التذكارية للعودة بها إلى الوطن، فعليك بسوق خان الخليلي، وهى سوق عتيقة في الهواء الطلق مع معروضات أخرى، مثل السلع الجلدية والملابس المطرزة والأعمال الخشبية المنحوتة يدويا.

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