شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب وأمطار وسيول.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهاراً لطيف ليلاً.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا قد تصل لحد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد، قد تصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وتكون حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية، وعلي الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة «20- 30»، والإسكندرية «21- 27»، وقنا «17- 32»، والأقصر «19– 32»، وأسوان «20 – 33» .