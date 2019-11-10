شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انسياب مرورى فى شارع الهرم بعد إعادة فتح الطريق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع الهرم، فى الاتجاهين بداية من ميدان الرماية وحتى ميدان الجيزة سيولة مرورية فى الاتجاهين، مع انتشار رجال وأوناش المرور بالمحطات الرئيسية.
ورصدت كاميرا ”الخليج 365” مشهد السيولة مرورية بمحطات المطبعة والطالبية والخزان ونصر الدين فى الاتجاهين.
يأتى ذلك بعدما أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فتح شارع الهرم الذى أغلق بشكل جزئى بالاتجاهين على مدار الثلاث أيام الماضية، بعد انتهاء أعمال نقل المرافق لمترو الخط الرابع، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.
كما شهد شارع جامعة القاهرة من ميدان الجيزة وحتى تقاطع شارع أحمد زويل سيولة فى حركة المرور بالاتجاهين، وشهد ميدان الدقى سيولة فى جميع الشوارع المؤدية إليه.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. انسياب مرورى فى شارع الهرم بعد إعادة فتح الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.