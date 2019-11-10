شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الأرصاد بظهور شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة تصل لحد الضباب غدا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

فيديو.. شبورة خفيفة تظهر أعلى محور صفط وسط انسياب مرورى باتجاه الجامعة

شهد محورصفط اللبن، اليوم الأحد، سيولة مرورية أعلى الطريق، فى الاتجاه القادم من الطريق الدائرى، إلى جامعة القاهرة، كما شهد الاتجاه المقابل المؤدى إلى الدائرى حالة من الانسياب المرورى.

صور.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة بمصلحة الجوازات

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

وزير الداخلية يمنح السجناء زيارة استثنائية بمناسبة ذكرى المولد النبوي

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منح جميع السجناء "زيارة استثنائية واحدة فقط"، اعتباراً من غد الاثنين، حتى يوم الثلاثاء 10 ديسمبر، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف ، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة

شرطة روسيا تعتقل مؤرخا بارزا بتهمة القتل لحمله ذراعى امرأة فى حقيبته

قالت السلطات الروسية، إن الشرطة فى سانت بطرسبرج اعتقلت مؤرخًا روسيًا بارزًا للاشتباه فى قتله طالبة سابقة بعد أن أُنقذ بعد سقوطه فى نهر ووجد معه حقيبة ظهر بها أذرع امرأة، بحسب صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية.

فيديو.. انسياب مرورى بطريق كورنيش النيل فى الاتجاهين "التحرير – شبرا"

شهد طريق كورنيش النيل، اليوم الأحد، سيولة مرورية فى الاتجاهين، أمام المتجه إلى كوبرى قصر النيل وميدان التحرير، والعكس أمام المتجه إلى شبرا وروض الفرج .

بلومبرج: المعاناة الاقتصادية تحصد أرواح 8 أتراك فى أسبوع

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن تدهور الأوضاع الاقتصادية فى تركيا وسط ارتفاع معدلات البطالة ونسب التضخم، أدى إلى زيادة حالات الانتحار الجماعى فى البلاد، وذلك عقب إعلان الشرطة التركية انتحار عائلة بأكملها مكونة من أربعة أفراد أمس، و العثور على جثثهم في منزل العائلة بمنطقة في جنوب البلاد، فى ثانى حالة انتحار جماعية تشهدها البلاد فى خلال أسبوع فقط بسبب تأزم الأوضاع الاقتصادية الذى أصبح يثقل كاهل المواطن التركى.

Advertisements

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الروسى "سهم الصداقة -1"

اختتمت فعاليات التدريب المصرى الروسى المشترك " سهم الصداقة - 1"، والذى نفذته عناصر من قوات الدفاع الجوى المصرى والروسى للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية بالميادين المجهزة لقوات الدفاع الجوى.

"الاسوشيتيد برس" تبرز تراجع معدل التضخم فى مصر لأدنى مستوى منذ عقدين

أبرزت وكالة "الاسوشيتيد برس" الأمريكية تراجع معدل التضخم السنوي فى مصر إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عقدين ، حيث انخفض إلى 2.4 ٪ في أكتوبر من 4.3 ٪ في الشهر السابق.

ضابط تركى سابق يفضح أردوغان: ينشر التطرف ويوزع كتب داعش مختومة بختم تركيا الرسمى

كشف الضباط التركى السابق، أحمد أيلا، الذى خدم بقسم مكافحة الإرهاب فى الشرطة التركية لمدة 25 عاما، عن جرائم جديده يرتكبها رجب طيب اردوغان الرئيس التركى، إزاء الشعب التركى، قائلا:" هناك خوف شديد لدى المواطنين الأتراك من كتابة أى تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعى أو رفع صوتهم خوفا من السجن".

وزير التنمية المحلية يشكل فرق رصد ميدانى لمخالفات الأحياء بالفيديو والصور

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، بتشكيل فرق رصد ميدانى من قطاعى التفتيش والرقابة وخدمة المواطنين بالوزارة ، للقيام بجولات مفاجئة على عدد من الأحياء والمراكز والمدن بكافة محافظات الجمهورية .

الزراعة: فحص 5 آلاف طن تقاوى بطاطس مستوردة من أوروبا

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، إن الموانئ المصرية استقبلت 5000 طن من تقاوى البطاطس المستوردة من الاتحاد الأوربى ، مضيفا أن الحجر الزراعى يواصل اخذ عينات وفحص الشحنة ، واتخاذ جميع الإجراءات الرقابية المشددة المتبع ، والتأكد من مطابقة الشحنة المستوردة.

الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء للتكليف للعمل بالقوات المسلحة

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من ( الأطباء البشريين – الأسنان – الصيادلة ) الحاصلين - الحاصلات على درجة الماجستير - الدكتوراة فى جميع التخصصات الطبية للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفه العسكرية دفعة مارس 2020.

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى الأردنى " فجر الشرق 1 "

اختتمت فعاليات التدريب المشترك " فجر الشرق 1 " والذى شاركت فيه عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدة دول بصفة مراقب، والذى استمر خلال الأسبوعين الماضيين على الأراضى الباكستانية.

وفد صينى رفيع المستوى يزور مصر لبحث سبل تعزيز التعاون

قال لى دونج المستشار الإعلامى لسفارة الصين بالقاهرة إن وفدا صينيا رفيع المستوى برئاسة رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى لحزب الشعب الصينى وانج يانج سيبدأ زيارة للقاهرة اليوم الأحد، تستمر 3 أيام؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والصين فى المجالات كافة.