فيديو.. انسياب مرورى بطريق كورنيش النيل فى الاتجاهين "التحرير – شبرا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طريق كورنيش النيل، اليوم الأحد، سيولة مرورية فى الاتجاهين، أمام المتجه إلى كوبرى قصر النيل وميدان التحرير، والعكس أمام المتجه إلى شبرا وروض الفرج .
وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
وتعمل الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بشوارع القاهرة.
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