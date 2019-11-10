شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق "عطاء" يوافق على زيادة رأس مال الشركة لـ20 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء" برئاسة المحاسب عماد راغب رئيس مجلس الإدارة، اجتماعا، بالإضافة إلى شركة ازيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية ووكالة استديو للدعاية والإعلان وذلك بالمقر الرئيسى لبنك ناصر الاجتماعى.

وخلال الاجتماع تم الموافقة على زيادة رأس المال المصدر لشركة صندوق عطاء لـ 20 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه وذلك لتوقع لوصول الأموال التى سيتم الاكتتاب بها مبلغ 250 مليون جنيه، وهو الحد الأقصى المسموح الاكتتاب به وفقا لقانون سوق المال، والذى يمثل خمسون ضعف رأس المال المصدر للشركة والذى يبلغ 5 مليون جنيه، وحال الوصول إلى الحد الاقصى سيؤدى إلى الاكتفاء بالمبلغ 250 مليون وغلق باب الاكتتاب، حيث تم بحث أمر الزيادة والتوجه نحو زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع إلى 20 مليون جنيه، حتى يصبح الحد الأقصى المسموح الاكتتاب به وجملة الأموال المستثمرة مبلغ 1 مليار جنيه وذلك فى إطار دعم ذوى الإعاقة وتعظيم رأس المال حتى يدر عائد أكبر يتم إنفاقه على المجالات الخيرية لدعم ذوى الإعاقة

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وكان الاسبوع الماضى قد شهد إطلاق الصندوق والبدء فى الاكتتاب فى وثائقه بقيمة مستهدفة تصل لـ 250 مليون جنيه فى المرحلة الأولى على أن يتم زيادة رأسماله ل مليار جنيه لاحقا ويقوم بنك ناصر والبنك الأهلى المصرى ومصر وقناة السويس بتلقى طلبات الاكتتاب والشراء والاسترداد لوثائق الصندوق حيث أن القيمة الاسمية لوثيقة الصندوق 10 جنيها وتوجه عوائد الوثائق لتمويل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة سواء صحية أو اجتماعية أو تعليمية.

وبدأ انطلاق الصندوق بمبلغ قدره 125 مليون جنيه حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح ذوى الإعاقة.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن دعمها للصندوق بمبلغ 20مليون جنيه وبنك قناة السويس 5ملايين جنيه وبنك ناصر الاجتماعى 20 مليون.