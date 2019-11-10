شكرا لقرائتكم خبر عن "مكوة الرجل" vs زمن التكنولوجيا.. تعرف على المهنة من أصحابها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاند "مكوة الرجل" للبقاء فى زمن التكنولوجيا، حيث يرى أصحاب تلك المهنة أنها الأصل ولا يمكن أن يتحداها شيء من الأدوات الحديثة فى زمن التكنولوجيا، فهل تعيش تلك المهنة لسنوات قادمة أم سترحل برحيل العاملين فيها.
محمد فوزي، تعلم المهنة أبا عند جد، يعمل بها منذ 25 عاما حتى الآن، ورغم أنه ينتمى لجيل الشباب رفض تحديث محله والتخلى عن مكواة الرجل لصالح أى مكواة أخرى.
يكشف محمد فوزي تفاصيل المهنة القديمة والتى تعتمد على النار والمجهود البدني فى التقرير التالى.
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