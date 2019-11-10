أخبار مصر

وزير خارجية اليمن يشيد بمواقف مصر المساندة لبلاده حكومة وشعبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليمن يشيد بمواقف مصر المساندة لبلاده حكومة وشعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمى بمواقف مصر المساندة لليمن حكومة وشعبا، مؤكدا عمق العلاقة التاريخية بين البلدين

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحضرمي تسلم، اليوم الأحد، نسخة من أوراق اعتماد السفير المصري غير المقيم لدى اليمن أحمد فاروق توفيق.

ومن جانبه، أعرب السفير أحمد فاروق عن تمنيات مصر بأن يتحقق السلام الشامل ويعود الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع اليمن.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية اليمن يشيد بمواقف مصر المساندة لبلاده حكومة وشعبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا