شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يوجه بمنع التعديات على الأراضى وإزالتها خلال العطلات الرسمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على الإدارة المركزية لحماية الأراضى، والادارات التابعة لها بالتنسيق مع الاجهزة المعنية، بمنع التعدى على الأراضى الزراعية " الخصبة " ورفع حالة الطوارئ خلال أيام الاجازات والعطلات الرسمية وإزالة المخلفات فى مهدها.
وأكد المهندس حسن جودة رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة ، فى بيان لوزارة الزراعة اليوم الاحد ، أن الإدارة قامت بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي بإزالة التعدى على ثلاثة قراريط بمركز ابو حماد محافظة الشرقية وتم تحرير محضر للمخالفين واحالتهم لجهات التحقيق.
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