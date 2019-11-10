شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الداخلية توزع بطاطين على البسطاء بالقرى والنجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل تجوب القرى والنجوع بنطاق مديريات أمن "أسيوط – قنا – الفيوم - البحيرة- بورسعيد - كفرالشيخ – الغربية – المنوفية"، لتوزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين – لحاف" بالمجان على المواطنين، وذلك استمراراً لمبادرة "كلنا واحد"، وتفعيلاً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية. يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين. Advertisements

توزيع مساعدات على سيدات



مساعدات على المواطنين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. الداخلية توزع بطاطين على البسطاء بالقرى والنجوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.