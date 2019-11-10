لجميع المواطنين ولمدة شهر.. الإسكان: بدء سداد حجز شقق الإعلان الـ12 غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدأ غداً الاثنين وحتى يوم الخميس 12 ديسمبر المقبل، لجميع المواطنين ومنهم ذوو الاحتياجات الخاصة، سداد مقدم جدية الحجز، وتسجيل البيانات، ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإليكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 م2)، المطروحة بالإعلان الثاني عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وأوضح الوزير أنه ينتهى اليوم الأحد 10/11/2019، الأسبوع الذى تم تخصيصه للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، لسداد المقدمات، وتسجيل البيانات إلكترونياً، مؤكداً أن وزارة الإسكان تتبع هذا النهج، وهو تخصيص وقت لذوى الاحتياجات الخاصة للتقديم دون غيرهم، من أجل التيسير عليهم، ومراعاة ظروفهم.

وأضافت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: هناك إقبال كبير على شراء كراسات شروط الحجز، مشيرة إلى أن سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب يبلغ 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد)، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ويمكن التعرف على باقي تفاصيل سداد ثمن الشقة بالإسكان الاجتماعي من هنا:

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وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن شروط الحجز، تتضمن ما يلي، ألا تقل سن المتقدم عن 21 عاماً ولا تزيد عن 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان، ويُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاماً، وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريا)، وعن 50400 جنيه سنوياً للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريا)، وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم إلغاء الحجز، ويجب أن تضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافى الدخل، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه.

ويمكن التعرف على الأوراق المطلوبة للحجز من هنا

وأوضح عبدالله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه بالنسبة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، سيتم التخصيص طبقاً لعدد الوحدات المُمكن تنفيذها وسيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوي الاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن، على أن يكون مستند إعاقة حديث صادر في عام 2019.

ويمكن التعرف على طريقة التقديم الإلكتروني لشقق الإسكان الاجتماعي من هنا