العثور على "أبوالهول الحقيقي"؟.. كشف أثري جديد قد يحل اللغز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

أعلن وزير الآثار خالد العناني العثور على حيوان غريب يُشبه القط، يُرجّح أن يكون أسدًا أو لبؤة، ويُعتقد أنه الأصل في تشكيل هيئة تمثال أبوالهول في الجيزة، والمُمثّل في جسم أسد ورأس إنسان، حسبما صرّح لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وقال العناني: "سنعلن اكتشافًا جديدًا في نوفمبر الجاري، بعد استخدام التصوير المقطعي واختبار الحمض النووي لدراسة حيوان وجدناه".

وتابع: "إنه حيوان غريب للغاية، يشبه قطًا كبيرًا، ونعمل على اكتشافه"، مُرجحًا أنه "ربما سيكون أسدًا أو لبؤة، لكننا نعمل على اكتشافه والإعلان عنه في غضون أسابيع قليلة".

وفي هذا الصدد، لفتت الصحيفة إلى أن المصريين القدماء كانوا يضعون القطط في مرتبة مرتفعة، ويُعاقبون من يقوم بجرحها أو إصابتها قبل حوالي 3000 قبل الميلاد، كما عبدوا آلهة "القط" التي غالبًا ما تمثل نصف امرأة ونصف قط واسمها "باستيت".

وباستيت هي "آلهة الشرق" و" الوفرة والسعادة" وحامية المنازل، انتشرت عبادتها في مدينة "باست" المصرية القديمة، وهي منطقة "تل بسطة" الحالية بجوار الزقازيق بمحافظة الشرقية.

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وتم المزج أيضًا بين "باستت" وبين عدد من الآلهة المختلفة، مثل الآلهة "حتحور" إبان الدولة القديمة، والآلهة "موت" خلال عهد الدولة الوسطى.

وفي الوقت ذاته، أشار العناني إلى أن وزارة الآثار تعلن كل شهر عن اكتشاف ضخم. وقال: "لدينا الآن 300 بعثة تعمل في مصر و250 بعثة أجنبية".

وأضاف: "لا نعرف بالضبط كم من مصر القديمة ما زالت تحت الرمال. نكتشف شيئًا جديدًا كل يوم ونجد الآثار في جميع أنحاء وادي النيل"، مُشيرًا إلى أن "الاكتشافات الأثرية الكبيرة دائمًا ما تكون مُثيرة".

وبينما كان العناني مُتحفظًا في الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول ماهية الاكتشافات المُزمع كشفها قريبًا، جدّد تأكيده أن "علماء الآثار يعثرون على أشياء جديدة يوميًا".

وقال "نحن وشركاؤنا المصريون في الخارج، نفتح أبوابنا وأراضينا ومواقعنا القديمة لاستخدام تكنولوجيا أكثر حداثة. لدينا مقبرة توت عنخ آمون وهرم الجيزة، لكن لدينا مشاريع أخرى في عدة أماكن تستخدم التكنولوجيا الأكثر تقدما، إما للعمل الجامعي أو داخل المتاحف".

كما أكّد أن المتحف المصري الكبير الذي يُعرف باسم "متحف الجيزة" سيصبح "أضخم متحف أثري في العالم" بمجرد أن يتم افتتاحه العام المقبل.