مصر | تجديد حبس عاطلين لاتجارهما في المواد المخدرة بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطلين لاتجارهما في المواد المخدرة بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عاطلين، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهما لـ125 تذكرة هيروين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين سبق اتهامهما في قضايا اتجار في المواد المخدرة، فيما طلبت النيابة التحريات
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية التي أجريت بمعرفة المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تورط "خ.ع" سابق اتهامه في 8 قضايا، و" ر.ع" سابق اتهامه فى 3 قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد كمين للمتهمين، تم ضبطهما، وبحوزتهما 125 تذكرة هيروين، ومبلغ مالي.
وقررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة وحيازتهما 125 تذكرة هيروين بإمبابة، فيما طلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيمائي لفحصها.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين سبق اتهامهما في قضايا اتجار في المواد المخدرة، فيما طلبت النيابة التحريات
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية التي أجريت بمعرفة المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تورط "خ.ع" سابق اتهامه في 8 قضايا، و" ر.ع" سابق اتهامه فى 3 قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد كمين للمتهمين، تم ضبطهما، وبحوزتهما 125 تذكرة هيروين، ومبلغ مالي.