مصر | تجديد حبس عاطلين لاتجارهما في المواد المخدرة بإمبابة

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عاطلين، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهما لـ125 تذكرة هيروين، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وقررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة وحيازتهما 125 تذكرة هيروين بإمبابة، فيما طلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيمائي لفحصها.