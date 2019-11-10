مصر | ضبط عامل لسرقته مبلغا ماليا من موظف بالإكراه.. "أطلق النار لترهيبه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عامل لسرقته مبلغا ماليا من موظف بالإكراه.. "أطلق النار لترهيبه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من (موظف بشركة رخام "مصاب بعدة إصابات") بأنه عقب قيامه بإنهاء بعض التعاملات المالية الخاصة بالشركة عمله داخل أحد البنوك، وحال سيره بالسيارة قيادته بالمنطقة الصناعية بزهراء المعادي بدائرة القسم، اعترضته سيارة "لم يتمكن من التقاط أرقامها" ترجل منها شخص "أدلى بأوصافه التقريبية" وهدده بسلاح ناري "طبنجة" كانت بحوزته وأطلق عيارين ناريين، واستولى منه على (حقيبة بداخلها مبلغ مالي- بعض الأوراق الخاصة بالشركة عمله) كرهًا عنه تحت تهديد السلاح النارى ولاذ بالفرار، فقام المُبلغ بالتشبث بسيارة المتهم إلا أنه لم يتمكن من إيقافه، وسقط أرضًا مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، ومن خلال تكثيف الجهود وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، وتم تحديد السيارة المستخدمة، وتم تحديد مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام).

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها "المستخدمة في ارتكاب الواقعة"، وبحوزته (طبنجة - 8 طلقات لذات العيار- 30 قرص مخدر من عقار "أومتريل"- كارنيه باسمه منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية "مزور").

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وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام السلاح الناري المضبوط بحوزته، وأقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطي.

وتم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها وبداخلها الأوراق الخاصة بالمجني عليه، وكذا مبلغ مالي من متحصلات الواقعة " داخل المكتب محل عمله، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية وشراء المواد المخدرة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

