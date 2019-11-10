مصر | ضبط عامل لسرقته مبلغا ماليا من موظف بالإكراه.. "أطلق النار لترهيبه"

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وتم تشكيل فريق بحث جنائي، ومن خلال تكثيف الجهود وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، وتم تحديد السيارة المستخدمة، وتم تحديد مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام).
وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها "المستخدمة في ارتكاب الواقعة"، وبحوزته (طبنجة - 8 طلقات لذات العيار- 30 قرص مخدر من عقار "أومتريل"- كارنيه باسمه منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية "مزور").
وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام السلاح الناري المضبوط بحوزته، وأقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطي.
وتم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها وبداخلها الأوراق الخاصة بالمجني عليه، وكذا مبلغ مالي من متحصلات الواقعة " داخل المكتب محل عمله، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية وشراء المواد المخدرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.