مصر | تنفيذ 85397 حكما قضائيا متنوع وضبط 295 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذ 85397 حكما قضائيا متنوع وضبط 295 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 222 قطعة سلاح نارى، بحوزة 200 متهم).. وذلك على النحو التالى:-

(23) بندقية آلية.

(43) بندقية خرطوش.

(21) طبنجة.

(135) فرد محلى.

(438) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(280) قطعة سلاح أبيض. وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 85397 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: Advertisements

(358) حكم جناية.

(23675) حكم حبس جزئى.

(4710) حكم حبس مستأنف.

(44444) حكم غرامة.

(12210) حكم مخالفة. وفي مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (295) قضية مخدرات بحوزة (311) متهما، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (36،390 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (18،468 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3،156 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (350 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (445 جرام).

كمية من مخدر البودرة وزنت (60 جرام).



كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1،050 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (305 جرام).

عدد (24211) قرص مخدر.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (6) تشكيلات عصابية، ضموا (14) متهم، إرتكبوا (24) حادث.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (73) متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (27) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (4 سيارات – 8 دراجات نارية) مُبلغ بسرقتهما.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (219) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (25922) مخالفة مرورية، (83) قضية بيئية.