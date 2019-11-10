مصر | ضبط مسجل خطر عقب إطلاق النيران على قوات الأمن بالفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مسجل خطر عقب إطلاق النيران على قوات الأمن بالفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامى خطر بالفيوم، عقب تبادل إطلاق النيران علي قوة امنية بمركز شرطة ابشواي.

واشتبهت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة إبشواى بمديرية أمن الفيوم أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز، بأحد العناصر الإجرامية (مسجل خطر- سبق إتهامه فى عدد 32 قضية "سلاح نارى – سرقة بالإكراه – مخدرات – استعراض قوة وبلطجة"، ومطلوب ضبطه فى عدد 3 قضايا إستعراض قوة وبلطجة – سلاح نارى) حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات".