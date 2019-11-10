مصر | تعرف على جهود الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة

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الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1008) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (11690) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات
أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائى لنهر النيل، حماية منافع الرى والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضى الزراعية، ملاحة داخلية) عن ضبط (319) قضية متنوعة.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
أسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (9) قضايا متنوعة.
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (2) قضية (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، مطبوعات).