مصر | تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة

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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – لدائن بلاستيك – معسل).

في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (4) قضايا تهريب مواد مخدرة.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (51) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة دخول دائرة جمركية بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات السائقين والعاملين، مخالفات مسطح مائي).