مصر | "ضبط 3 مصانع أسمدة".. جهود شرطة البيئة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضبط 3 مصانع أسمدة".. جهود شرطة البيئة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها على النحو التالي:-

في مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعي

ضبط (3 مصانع أسمدة ومبيدات زراعية) بإجمالي مضبوطات بلغت (45،069 طن من الأسمدة والمبيدات الزراعية ) منتهية الصلاحية، مجهولة المصدر، محظور تداولها، بدون بيانات، مغشوشة ومقلدة، بدون تسجيلات - وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.

في مجال حماية البيئة والصحة العامة

ضبط (35) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.

ضبط (2) مصنع (مستحضرات تجميل - مواد غذائية) "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت (5 طن من مواد الخام لمستحضرات التجميل – 115،000 عبوة مستحضرات تجميل – 6 طن من مواد خام ومنتج نهائى من الحلوى المعدة للتداول) بالمخالفة لقانون حماية البيئة والغش التجارى وحماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية.

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في مجال الملاحة الداخلية

ضبط (9) قضايا بمخالفات (عدم اكتمال الطاقم الملاحي – مخالفة شروط التراخيص – انتهاء التراحيص الملاحية) بالمخالفة لقانون الملاحة.

في مجال الثروة السمكية

ضبط (9) قضايا "جوابي صيد مخالفة – سدة غزل"، بالمخالفة لقانون الصيد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

