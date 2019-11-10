مصر | بـ 8 قطع أثرية.. القبض على 3 أشخاص لتنقيبهم أسفل مساكنهم بسوهاج

وعقب تقنين الإجراءات، قامت مأمورية من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج تم خلالها استهداف مسكن أحدهم وأمكن ضبط شقيقه (بالمعاش، ومقيم بمحافظة الإسماعيلية) والعثور على حفرة دائرية الشكل (بقطر 2،5 متر، وعمق 8 متر تقريبًا) وبعض التشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في عملية الحفر وبمواجهته إعترف بالحفر خلسة بالإشتراك مع شقيقه "الهارب" بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وأكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة السياحة والآثار بمديرية أمن سوهاج قيام (ثلاثة أشخاص مقيمين جميعًا بمحافظة سوهاج) بالحفر خلسة بمسكن كلٍ منهم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وباستهداف مسكن الثانى، تلاحظ وجود حفر تم ردمه حديثًا، وتم ضبط (8) قطع حجرية تمثل عناصر معمارية منقوش عليها رسومات وزخارف نباتية مختلفة الأحجام والأشكال، تمثل جزء من مبنى أثري وبإجراء المعاينة بمعرفة الجهات المعنية أفادت بأثرية القطع المضبوطة.

وباستهداف مسكن الثالث، تلاحظ العثور على حفرة دائرية الشكل (بقطر 2 متر، وعمق 6 متر تقريبًا) وبعض التشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.