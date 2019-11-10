مصر | حبس "ديلر أوسيم" لحيازته 2 كيلو هيروين.. وإرسال المضبوطات للمعمل الكيمائي

وكشفت التحقيقات، أن المتهم حول منزله لمخزن للمخدرات، وكان يتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول، وكان يروج المضبوطات على عملائه بالمنطقة، فيما طلبت النيابة لارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

وكانت توصلت تحريات المقدم مجدي موسى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، إلى تورط " أشرف. ح" عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن المقدم مجدي موسى ومعاونه النقيب أحمد عادل رئيس نقطة شرطة بشتيل من ضبطه، وبحوزته 637 تذكرة هيروين، و22 حصوة من المخدر، بلغ وزنها 2 كيلو و72 جراما، بالإضافة إلى حيازته فرد خرطوش، ومبلغ 46 ألف جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، اعترف أمام العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث الجنائية، بحيازته المضبوطات للاتجار بها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

