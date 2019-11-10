مصر | بعد انقشاع الشبورة المائية.. إعادة فتح طريق الكريمات الصحراوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انقشاع الشبورة المائية.. إعادة فتح طريق الكريمات الصحراوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت أغلقت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الأحد، الطريق الصحراوي من المنيا إلى بني سويف ومن بني سويف حتي بوابات الكريمات بسبب وجود شبورة مائية.
وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم، حتى يعودوا لذويهم سالمين.
كانت هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت تحذيرًا من تقلبات الطقس الفترة المقبلة، وأعلنت الإدارة العامة للمرور تحذيرًا بسبب كثافة الشبورة المائية على سماء القاهرة والجيزة وناشدت المواطنين بتحذير أثناء القيادة.
وطالبت الالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة، وذلك تجنبا لوقوع أي حوادث بسبب انخفاض أو انعدام الرؤية.