مصر | بعد انقشاع الشبورة المائية.. إعادة فتح طريق الكريمات الصحراوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انقشاع الشبورة المائية.. إعادة فتح طريق الكريمات الصحراوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح الطريق الصحراوي من المنيا إلى بني سويف ومن بني سويف حتى بوابة الكريمات، بعد تحسن الأحوال الجوية وانقشاع الشبورة المائية.

وكانت أغلقت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الأحد، الطريق الصحراوي من المنيا إلى بني سويف ومن بني سويف حتي بوابات الكريمات بسبب وجود شبورة مائية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم، حتى يعودوا لذويهم سالمين.