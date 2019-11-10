أخبار مصر | برلمانية تتقدم بسؤال للحكومة عن دور قصور الثقافة في حياة الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بسؤال للحكومة عن دور قصور الثقافة في حياة الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة، بشأن خطة تطوير قصور الثقافة ودورها في جذب الشباب ومواجهة التطرف

وأكدت أنيسة حسونة، أن أداء قصور الثقافة، يشهد مؤخرا، تراجع كبير في القيام بدورها وحالة من انقطاع التواصل مع الشباب، بما يتطلب معه تعزيز الجهود وتطوير رؤى واستراتيجية القائمين على هذه القصور للقيام بدورها عن حق، وتابعت: "رغم أن دور الهيئة العامة لقصور الثقافة فى الأساس، هو تقديم الخدمات الثقافية والفنية، ورفع مستوى الوعى الثقافى لدى المواطن المصرى، وأن تصل به إلى كل مناطق الجمهورية عن طريقه قصورها وبيوت الثقافة المنتشرة فى كل محافظات الجمهورية، إلا أنه بالفعل هناك تقصير في هذا الدور".

وأشارت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إلى أن قصور الثقافة تمثل حائط صد فى مواجهة التطرف والإرهاب، والتقليل من دورها يعطي فرصة للجماعات المتطرفة لاستقطاب الشباب واستغلال جهلهم لتنفيذ مخططها، ونوهت إلى أن ضعف إمكانيات القصور سبب فشلها فى جذب الشباب، ما يدفعهم إلى الجلوس على المقاهى، وربما ينضمون لجماعات متطرفة، مطالبة بضرورة تفعيل دور القصور لمحاربة الإرهاب، واستخدام أساليب حديثة لجذبهم، من خلال تقديم أنشطة متنوعة لجذب الشباب ومواكبة العصر وتطور الأحداث.

وطالبت النائبة، وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، بالرد على: هل ما زال لقصور الثقافة دور في حياة الشباب؟ ما هي خطة تطوير قصور الثقافة ودورها في جذب الشباب ومواجهة التطرف؟