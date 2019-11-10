أخبار مصر | أول رد برلماني على حريق طائرة أوكرانية بمطار شرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد برلماني على حريق طائرة أوكرانية بمطار شرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن احترافية سلطات مطار شرم الشيخ أنقذت هذه الطائرة من كارثة مروعة موجها تحية قلبية لجميع العاملين في قطاع الطيران المدنى، وطالب من الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى تكريم العاملين بسلطات مطار شرم الشيخ ورجال الحماية المدنية وطاقم الطوارئ بالمطار بعد نجاحهم في إنقاذ هذه الطائرة وإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقى أجزاء الطائرة.

ووجه "صدقي" التحية والتقدير لوزارة الطيران المدنى وقدرة وكفاءة واحترافية العاملين بهذا القطاع الواعد في مواجهة الأزمات والحرائق والكوارث.



وأشاد "صدقي" باحترافية سلطات مطار شرم الشيخ في التعامل مع حريق نشب بأحد إطارات طائرة أوكرانية بعدما تعرضت طائرة تابعة لشركة سكاى آب الأوكرانية بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ لنشوب حريق في أحد إطاراتها وذلك بعد تسرب زيت الهيدروليك على إطارات الطائرة مما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة حرارته العالة.



وأعرب النائب عن سعادته بالنجاحات الكبيرة التي حققها قطاع الطيران المدنى من خلال إنجاز العديد من المشروعات الكبيرة داخل هذا القطاع سواء فيما يتعلق بإنشاء عدد كبير من المطارات الداخلية أو التطوير والتحديث الشامل لمختلف المطارات المصرية بصفة عامة ومطاري القاهرة وشرم الشيخ بصفة خاصة.



وأكد أن الفضل في ذلك يرجع إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا القطاع من الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرة القيادات ورؤساء القطاعات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية للنهوض بهذا القطاع والوصول به إلى العالمية في عمليات التشغيل والصيانة والأمان وغيرها.



وكان حريق محدود، اشتعل مساء أمس، في طائرة أوكرانية بمطار شرم الشيخ، وفورًا انتقل العاملون بالمطار للحريق، وتعاملوا معه، ونجحوا في إخماده دون وقوع خسائر مادية أو في الأرواح.

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يذكر أن الطائرة أوكرانية، قادمة من زابارودجا، رحلة رقم SQP7153، وعلى الفور، وجه الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني الشكر للعاملين بمطار شرم الشيخ على احترافيتهم العالية في التعامل مع الحريق.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، قد أعلن عن تعرض طائرة تابعة لشركة إسكاي آب الأوكرانية، بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ، لنشوب حريق محدود؛ وذلك نتيجة تسرب زيت الهيدروليك على إطارات الطائرة، مما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة حرارته العالية.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، قام فورًا بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ، وطاقم الطوارئ في مطار شرم شرم الشيخ، بإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقى أجزاء الطائرة، كما تم إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة، واتباع كافة إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم.

من جانبه أشاد قائد الطائرة الأوكرانية، بطاقم الخدمات الأرضية وفريق الطوارىء بمطار شرم الشيخ، على الأداء الاحترافي في التعامل مع الحريق، من حيث سرعة الاستجابة والدعم السريع في إطفاء الحريق، وإخلاء الركاب دون أي خسائر في الأرواح.