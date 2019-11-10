أخبار مصر | ورش للأطفال ومحاضرات لرفع الوعي بمتحف الحضارة احتفالا بالمولد النبوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورش للأطفال ومحاضرات لرفع الوعي بمتحف الحضارة احتفالا بالمولد النبوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، أمس احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، في إطار دوره في رفع الوعي الأثري لدى الشعب المصري وأهمية التراث المصري وإحياؤه.

ومن ناحيته قال الدكتور أحمد الشربيني المشرف العام عل المتحف القومي للحضارة المصرية، إن الاحتفالية شملت ورش تعليمية للأطفال قام بها فريق القسم التعليمي بالمتحف تحت إشراف الأستاذ عزة رزق رئيس القسم، وعرض فنى غنائى قامت به فرقة الإنشاد الديني التابع لوزارة الثقافة، بالإضافة الى محاضرتين عن تاريخ وتطور الإحتفال بالمولد النبوي الشريف وأشكاله عبر العصور الإسلامية المختلفة.

المحاضرة الأولي كانت عن آراء العلماء والدعاة في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حاضر فيها الدكتور عبدالرحيم خلف أستاذ الأثار الإسلامية بجامعة حلوان حيث أوضح للحاضرين قصة وتطور الإحتفال بالمولد وأشكاله منذ بداية العصر الفاطمي وحكاية عروس وحصان المولد التي بدأت تظهر منذ عهد الخليفة الفاطمى ( الحاكم بأمر الله ) وإقامة مآدب الطعام للفقراء وتوزيع الحلوى عليهم.

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أما المحاضرة الثانية تحدث فيها الدكتور خالد متولى رئيس قسم الفنون بأكاديمية الفنون عن أشكال الإحتفال بالمولد النبوى في التراث الشعبي وخاصة في الواحات والأقاليم.

كما شملت الاحتفالية جولات إرشادية للسادة الزوار لتعريفهم بالمتحف وأهدافه وأنشطته المختلفة رافقهم خلالها كبير الأمناء بالمتحف الأستاذ محروس الصناديدي.

والجدير بالذكر أن المتحف أفتتح جزئيا فى عام2017 وسيتم إفتتاح قاعات جديدة به قريبا وهى قاعة العرض الرئيسية وقاعة المومياوات الملكية.