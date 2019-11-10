أخبار مصر | وزير التعليم العالي يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، وذلك بالقرار رقم 4767 لسنة 2019.

ونشرت الوقائع المصرية، تفاصيل اللائحة وقرار إصدارها الذي تضمن العمل بها، وإلغاء أي قانون يعارض تلك اللائحة، على أن يجرى تطبيق اللائحة خلال عام من تاريخ العمل بها.

وتتكون اللائحة من 37 مادة، تنظم العمل داخل المستشفيات التابعة للجامعات، كذلك سلطات رئيس الجامعة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.