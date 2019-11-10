أخبار مصر | حقيقة رفع محافظة القاهرة للقيمة الإيجارية على وحدات الإسكان الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة رفع محافظة القاهرة للقيمة الإيجارية على وحدات الإسكان الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت محافظة القاهرة، ما تم تداوله بشأن زيادة القيمة الإيجارية على وحدات الإسكان الخاصة بمشروعات إسكان المحافظة، وخاصة الإسكان الاجتماعي الخاص بالحالات القاسية.



وقالت المحافظة في بيان لها، إنه لم يتم المساس أو تحريك قيمة الإيجارات بكافة المشروعات، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ورفعها عن كاهلهم.



وتستحوذ محافظة القاهرة على عدد من المشروعات التى تخص الإسكان الاجتماعي في عدة مدن، أبرزها الأسمرات وأهالينا السلام وروضة السيدة زينب وغيرها، وتصل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاصة بالإسكان الاجتماعي الخاص بالحالات القاسية، إلى 60 جنيها شهريًا، بينما تصل القيمة الإيجارية بمشروعات الإسكان الجديدة كالأسمرات وأهالينا الخاصة بقاطني العشوائيات إلى 300 جنيه شهريًا.