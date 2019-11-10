أخبار مصر | محافظ الجيزة: إيقاف رئيس الوحدة المحلية ببشتيل وإحالته لـ"النيابة الإدارية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: إيقاف رئيس الوحدة المحلية ببشتيل وإحالته لـ"النيابة الإدارية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أوسيم، بضرورة توفير قطع أراضي فضاء لنقل سوق التلات، بالإضافة إلى نقل موقف سيارات السرفيس الموجود أمام مستشفى أوسيم لما يسببوه من إعاقة للحركة المرورية بالمنطقة.

وأضاف أن يتم إنشاء السوق بشكل حضاري وعدم السماح للباعة باستغلال الطريق العام والتنبيه عليهم برفع المخلفات، مؤكدا على رئيس المدينة بالالتزام بقرار المحافظة وإزالة كافة شوادر وفروشات الحلوى غير المرخصة وعدم السماح للمحلات باستغلال الأرصفة مع تحرير محاضر تالف رصف للشوادر غير المرخصة.

جاء ذلك خلال جولة استغرقت 5 ساعات قام بها لتفقد حالة النظافة والطرق والإشغالات بمركز ومدينة أوسيم قرر خلالها المحافظ إيقاف رئيس الوحدة المحلية ببشتيل عن العمل وإحالته للتحقيق بالنيابة الادارية للإهمال الجسيم وتدني مستوى الخدمات ونقل رئيس وحدة برطس لسوء حالة النظافة.

وكما وجه المحافظ، رئيس المدينة بعمل كمائن لضبط سيارات النقل التي تقوم بالقاء مخلفات الرتش والتحفظ عليها والتعاقد مع متعهدين لرفع تجمعات الرتش الموجودة علي جانبي الطريق وعدم السماح بتكرار ذلك مجدداً.

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ومنح المحافظ رئيس المدينة، مهلة 15 يوما للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من إشغالات ونظافة وطرق وتكثيف المعدات لرفع تجمعات القمامة الموجودة بالمركز والقرى التابعة لها إضافة إلى تخصيص أماكن للمواطنين لإلقاء القمامة بها.



المحافظ تفقد أيضا أعمال الرصف الجاري تنفيذها بشارع الجمهورية بمدينة أوسيم، موجها رئيس المدينة بإزالة كافة التعديات الموجودة على خطوط التنظيم لتوسعة الشارع.



ووجه، بنقل مسئول التفتيش والمتابعة الميدانية المسئول عن متابعة المركز للتقصير في العمل، مؤكدا على فحص تراخيص عقار تحت الإنشاء للتأكد من التزامه بالترخيص الممنوح له وعدم تعدية على خط التنظيم.