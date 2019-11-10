أخبار مصر | مصنع للأسمدة يتسبب في ضيق تنفس للمواطنين.. ووزيرة البيئة تتحرك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصنع للأسمدة يتسبب في ضيق تنفس للمواطنين.. ووزيرة البيئة تتحرك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استجابت وزارة البيئة، لشكاوى المواطنين في عزبة سمك المجاورة لمصنع أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، بعد إصابتهم بضيق تنفس واختناق، نتيجة استنشاق أدخنة متصاعدة من المصنع.



وتفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مصنع أبو زعبل للأسمدة بمنطقة الخانكة؛ للوقوف على أسباب شكوى استنشاق تلك الأدخنة، وذلك بحضور الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، وقيادات جهاز شئون البيئة؛ للتأكد من كون المصنع السبب الرئيسي أم هناك عوامل أخرى تسببت فيه.

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وكانت وزيرة البيئة قد أصدرت توجيهاتها بتشكيل لجنة عاجلة من جهاز شئون البيئة بالتعاون مع ممثلي كلًا من وزارة الصحة ومحافظة القليوبية للوقوف على أسباب الحادث بدءًا بمصنع أبو زعبل للأسمدة المجاور لمنطقة الحادث، حيث تم فحص كافة الوحدات والمداخن داخل المصنع لبيان مدى وجود أية انبعاثات ضارة تصدر منها وتؤثر على البيئة وصحة الإنسان، وللوقوف على مدى التزام المصانع بمعايير واشتراطات قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ومن ثم يتم فحص مصادر التلوث المختلفة بالمنطقة ودراستها أخذًا في الاعتبار سرعة الرياح واتجاهها.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجولة إلى أنه سيتم وقف مصدر التلوث في حال ثبوته لحين إجراء عمليات الصيانة اللازمة، كما شددت على أن تقوم اللجنة بالتركيز على وحدات حامض الكبريتيك أثناء إجراء القياسات لما لها من آثار سلبية على صحة المواطن.

وفي إطار توجيهاتها قام فرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى بوضع المعمل المتنقل التابع للوزارة بنقطة ثابتة بعزبة سمك لقياس الانبعاثات الصادرة وملوثات البيئة المحيطة، وسيتم إعداد تقرير وعرضه على النيابة فور ورود نتائج المعمل، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.