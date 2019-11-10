أخبار مصر | انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمعامل وزارة الصحة المركزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمعامل وزارة الصحة المركزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الدولي الأول، للمعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان، بعنوان "الصحة الواحدة لعام 2019" بحضور الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة.

وأعلنت الدكتورة نانسي محمد الجندي، رئيس المؤتمر، رئيس إدارة المعامل المركزية، وأستاذ التحاليل الطبية في قصر العيني، انطلاق المؤتمر بحضور نحو 1200 طبيب من مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، والمستشفيات الجامعية.

واستعرضت الدكتورة أمل نجيب، مدير إدارة الفيروسات بالمعامل المركزية وسكرتير عام المؤتمر، أهم الموضوعات التي يناقشها المؤتمر والتي تشمل، التعريف بأحدث تكنولوجيا المعامل والتحاليل الطبية، والتعريف بالإدارة المركزية للمعامل ودورها في صحة المواطن، وأهمية مفهوم الصحة الواحدة، والأمراض الوبائية والترصدات، وتأثير المياه والغذاء والأمراض المرتبطة بهما.