أخبار مصر | اليوم.. سعفان يشهد توقيع 35 اتفاقية لصرف 10% علاوة خاصة لـ6534 عاملا بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. سعفان يشهد توقيع 35 اتفاقية لصرف 10% علاوة خاصة لـ6534 عاملا بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل محافظ الغربية، اللواء مهندس هشام السعيد، اليوم الأحد، وزير القوى العاملة، محمد سعفان بقاعة ديوان عام المحافظة، لتوقيع 35 اتفاقية عمل جماعية تقضي صرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لـ6534 عاملا بـ35 شركة في قطاعات الغزل والنسيج، والكيماويات والهندسية.

ويوقع الاتفاقيات رؤساء وممثلي الشركات مع ممثلي العاملين نقابات العاملين بالغزل والنسيج، والكيماويات والهندسية، بحضور أبو بكر علي وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالغربية.