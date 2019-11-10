أخبار مصر | قرار عاجل من التنمية المحلية ضد مدرس لسبه الطلاب بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من التنمية المحلية ضد مدرس لسبه الطلاب بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت وزارة التنمية المحلية، الفيديو المسئ الذى انتشر على مواقع التواصل الإجتماعى، لأحد المدرسين وهو يسب أحد الطلاب فى مدرسة سرابيوم الثانوية الزراعية بفايد بمحافظة الإسماعيلية.

وتواصلت الوزارة عقب انتشار الفيديو مع المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، حيث تبين صحة الفيديو المنتشر، وتم إيقاف المدرس عن العمل لمدة ثلاث أشهر وإحالته للتحقيق في إطار تحقيق الانضباط للعملية التعليمية ولاتخاذ الإجراءات التى تستهدف إعادة القيم والأخلاق، نظير ما بدر منه من كلمات وألفاظ خارجه في حق الطلاب أثناء تواجده داخل الحصة الدراسية وبطريقه غير أخلاقية ولا تنم عن احترام المعلم لأخلاقيات المهنة وأدابها.