أخبار مصر | بعد ادعاءات جمع تبرعات لشحنها.. حملات تفتيش بالمساجد لفحص العدادات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ادعاءات جمع تبرعات لشحنها.. حملات تفتيش بالمساجد لفحص العدادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت وزارة الأوقاف، مفتشيها بالمرور على المساجد لفحص العدادات طوال الشهر، لتكرار الشحن حتى لا ينفذ الرصيد وتنقطع الخدمة.

وحذرت الوزارة، قيادات الإدارات الفرعية، ومفتشي المساجد من جمع تبرعات لشحن عدادات المساجد مسبقة الدفع.

وأكدت الوزارة، في منشور رسمي، عممته على مديرياتها والإدارات الفرعية، التزامها بشحن عدادات الكهرباء والمرافق مسبقة الدفع.

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يشار إلى أن مساجد الأوقاف، تشهد تركيب عدادات الدفع المسبق لضبط الاستخدام، والابتعاد عن التقديرات الجزافية للاستخدام.

ونفى الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي من فرض 3 جنيهات رسوم على المصلين في المساجد يوم الجمعة.



وقال "طايع"، إن ما أثير عن فرض رسوم على المصلين "يستحيل توقعه"، مطالبًا بعدم التعويل على الشائعات والمساهمة في نشرها وزيوعها.

وفي سياق آخر، قال "طايع" إن جميع مساجد مصر الكبرى احتفلت بالمولد النبوي بحضور جمهور المصلين والمسؤولين في المحافظات والأحياء والمدن، وذلك بتوجيهات من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتكليفه لمديري مديريات الوزارة.