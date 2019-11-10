شكرا لقرائتكم خبر عن رفع حالة الطوارئ لتأمين المشاركين في احتفالات مولد القديس مارجرجس بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت الأجهزة الأمنية بالأقصر حالة الطوارئ لتأمين الاحتفالات بذكرى مولد القديس مار جرجس، بجنوب غربى الأقصر، وتحديدا بحبل الرزيقات بمركز أرمنت، حيث قام اللواء أيمن راضى، مدير أمن الأقصر، بزيارة للدير وكان في استقباله أمين الدير الراهب القمص توماس الرزيقي، والراهب فام الرزيقي، لمتابعة الاستعدادات والترتيبات الأمنية لتأمين الاحتفالات بمشاركة جميع القطاعات المعنية بالتأمين.

ويشرف على الاحتفالات نيافة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة والأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة والأنبا هدرا مطران أسوان والأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

حيث بدأت الاستعدادات المكثفة بدير مارجرجس بجبل الرزيقات، جنوب غربى المحافظة لبدء الاحتفال السنوي بعيده السنوى، الذي يبدأ رسمياً، غدًًا الاثنين، 11 نوفمبر الجارى وحتى يوم 17 نوفمبر، وهى المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس في مدينة «اللد» بفلسطين. ويشهد الاحتفال توافد أكثر من مليون زائر يومياً من أنحاء الجمهورية أقباط ومسلمين، حيث تمت إقامة المخيم، لاستقبال الزائرين على مساحة 60 فدانا، وتم التسكين للأسر، وسط حالة من الفرحة من الوافدين للمشاركة في الاحتفالات.

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من جانبه، قدم المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، التهنئة لأبناء الكنيسة بالأقصر بحلول مولد الشهيد العظيم مارجرجس السنوى بجبل الرزيقات، مشدداً على أنه تم وضع خطة متكاملة بالتعاون مع كل الجهات المعنية، ويشارك فيها قوات الشرطة والصحة والإسعاف والمرور والحماية المدنية ومختلف القطاعات، للتأكد من سلامة وأمن الزائرين وخروج الاحتفال بشكل آمن، كما يتم تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الكنيسة بكافة المتطلبات لإنجاح الاحتفالات وخدمتهم بصورة تليق بمحافظة الأقصر، من توفير كافة الخدمات اللازمة لهم خلال أيام الاحتفال بالمولد السنوى.

كما وضعت إدارة الحماية المدنية بالأقصر، بقيادة المقدم خالد الصعيدي وكيل إدارة الحماية المدنية، بالأقصر، خطة محكمة لتأمين احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات من خلال انتشار موسع لخبراء المفرقعات بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط الدير والأماكن الهامة والحيوية، والتمشيط المستمر والدوري عن طريق استخدام كلاب بوليسية للكشف عن المفرقعات.

كما كلفت إدارة الحماية المدنية خبراء المفرقعات بالقيام بعمليات فحص وتعقيم لكافة السيارات والقادمين من الزوار لزيارة الدير تحسباً لوجود أي أجسام غريبة مع تكثيف تواجد خبراء المفرقعات لعمليات التمشيط بشكل دوري لزيادة التأمين لحين انتهاء الاحتفالات بالدير.

وشددت إدارة الحماية المدنية على ضرورة تأمين كافة أنحاء الدير، والطرق المؤدية للدير بالتنسيق مع العميد طارق محمد ألهم، مدير إدارة مرور الأقصر، والعقيد حاتم حمدون نصر وكيل إدارة مرور الأقصر، لتكثيف تواجد الأوناش المرورية من أجل عمليات رفع كافة السيارات المتروكة بمحيط الدير، وتنسق إدارة الحماية المدنية مع الدير للتأكد من جاهزية كاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة العمليات الخاصة بتأمين احتفالات الدير.

وناشدت إدارة الحماية المدنية الدير والمواطنين في حالة الاشتباه بأي جسم غريب، أو سيارة متروكة بمحيط الدير، أو حقيبة مجهولة، سرعة إبلاغ رجال المفرقعات أو الاتصال على رقم (180)، مشيرًا إلى أن فريقا من خبراء المفرقعات التابع لإدارة الحماية المدنية سيتوجه على الفور لفحص البلاغ، وتحديد ما إذا كان إيجابيًا أو سلبيًا.