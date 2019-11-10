شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تتقدم ببلاغ ضد «العامة للبترول» بسبب تلوث البيئة البحرية في رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مسؤولو الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسؤولي الشركة «العامة للبترول» في رأس غارب لتسببهم في تلوث شاطئ كورنيش رأس غارب بالزيت الخام وتقديم بلاغ للمحامي العام لنيابات البحر الأحمر للتحقيق مع مسؤولي الشركة لتسببها في وقوع أضرار بالبيئة البحرية والشاطئية.

وأكدت مصادر بيئية بالبحر الأحمر أن نتائج التقرير الفني الخاص بتحديد بصمة الزيت الخام من البقع الزيتية التي تم أخذ عينها منها من خبراء جهاز شؤون البيئة وتم تحليلها بمعامل جهاز شؤون البيئة بالسويس أكدت أنها مطابقة لبصمة الزيت الخاصة بإحدى المنصات البحرية التابعة التابعة للشركة العامة للبترول، ومن المقرر تكليف اللجنة الفنية بتحديد القيمة المالية للأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية لتحديد قيمة الغرامة المالية.

ولليوم الثاني واصلت الاجهزة المختصة بوزارتي البيئة والبترول اعمال مكافحة التلوث البترولي الذي شهده شاطئ «الكورنيش» براس غارب بطول كيلو متر وذلك من خلال محاصرة وشفط البقع الزيتية وعدم انتشارها في المنطقة البحرية حيث غطي الزيت الخام الشاطئ بطول يصل كيلو متر وسط تحذيرات من وقوع اضرار بالبيئة البحرية والشاطئية وامتداد التلوث لمناطق أخرى وتم اخطار غرفة عمليات وزارة البيئة وغرفة عمليات البحر الاحمر وجهاز شؤون البيئة والمحميات بالواقعة.

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فيما رفعت وزارتي البيئة والبترول الطوارى بين اجهزتها بالبحر الاحمر للسيطرة على التلوث البترولي بالزيت الخام الذي شهده شاطئ كورنيش راس غارب بخليج السويس حيث تم الدفع بغرق المكافحة وباحثي البيئة واجراء مسح بحري وجوي تحسبا لامتداد التلوث لمناطق أخرى.

ورصدت «المصري اليوم» بالصور والفيديو ظهور تلوث بترولي كبير بالزيت الخام بشاطئ كورنيش مدينة راس غارب على خليج السويس وذلك على مساحات متفرقة حيث غطي الزيت الخام الشاطئ بطول يصل كيلو متر وسط تحذيرات من وقوع اضرار بالبيئة البحرية والشاطئية وللثروة السمكية وللثديات البحرية وامتداد التلوث لمناطق أخرى وتم اخطار غرفة عمليات وزارة البيئة وغرفة عمليات البحر الاحمر وجهاز شؤون البيئة بالواقعة.

وانتقلت لجنة من باحثي البيئة من البحر الاحمر لموقع التلوث للمتابعة وسط مطالب من اهالي مدينة راس غارب بوقف ظاهرة التلوث البترولي المتكرر بشواطئ المدينة

وكلف مسؤولو وزارة البترول المركز الاقليمي لمكافحة التلوث البترولي براس غارب ببدء عمليات المكافحة والسيطرة على التلوث واجراء عمليات شفط وكشط للزيت واقامة الحواجز المطاطية لمحاصرة التلوث من امتداده لمناطق أخرى.

كان جهاز شؤون البيئة بالغردقة وغرفة العمليات بوزارة البيئة قد تلقي اخطار بحدوث تلوث بترولي بالزيت الزيتية الخام بشاطئ كورنيش رأس غارب.

كان رئيس الوزراء قد كلف وزارتي البترول والبيئة ومحافظة البحر الأحمر بإزالة الترسيبات البترولية القديمة بشواطئ منطقة رأس غارب التي تعرضت لتكرار لحوادث التسرب البترولي خلال السنوات الماضية لتمكين الأهالي من استخدام الشواطئ.