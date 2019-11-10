شكرا لقرائتكم خبر عن على غرار «أرب ايدول».. «شباب ورياضة الاسكندرية» تطلق «ذا فويس إسكندراني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على غرار برامج اكتشاف المواهب والنجوم المنتشرة حاليا مثل «ذا فويس كيدز» و«ستار اكاديمى» و«ارب ايدول» و«أرب جوت تالنت» تطلق مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية للعام الثانى على التوالى المسابقة الغنائية لاكتشاف المواهب «ذا فويس اسكندرانى» والتى يتم اتاحتها لجميع الشباب على مستوى الاسكندرية.

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وقالت الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية إنه في إطار الترتيب للمسابقة وضوابطها استقبلت أمس محمد المحلاوى نقيب الموسيقيين يرافقه المايسترو شريف عزت لبحث التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة وعلى رأٍها اطلاق المسابقة الغنائية.

وأضافت «الشريف» في تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن اللقاء تناول سبل التعاون المثمر بين مديرية الشباب والرياضه بالاسكندريه ونقابة المهن الموسيقيه وأثمر اللقاء على انطلاق المسابقة تحت شعار «صوت الابداع 2» للعام الثانى على التوالى لأبناء محافظة الاسكندريه والتى يتم الاشتراك فيها في اقسام الغناء والعزف الفردى والقاء الشعر.

واشارت إلى انه من المقرر أن تنطلق المسابقه ١٥ نوفمبر الجارى على مستوى 49 مركزا شبابيا في الاسكندرية على ان تتم المسابقة على ثلاث مراحل هي المرحلة الاولي وهى مرحلة الصوت وبس ومن المقرر اقامتها بمراكز الشباب والمرحلة الثانية وهى مرحله التصفيات قبل النهائى فيما تأتي المرحله الثالثة والنهائيه والتى تجرى بمقر المديرية خلال شهر ديسمبر المقبل.