شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» محذرًا رؤساء الأحياء: سأقوم بجولات مفاجئة بسبب شكاوى تدني الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن قيامه بجولات مفاجئة لعدد من الأحياء والمراكز في محافظات القاهرة الكبرى خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها للمحافظات، والتي كان آخرها الأسبوع الماضي بحي العمرانية بمحافظة الجيزة، خاصة بعد تلقي الوزارة مجموعة من الشكاوى من أعضاء مجلس النواب والمواطنين في عدد من محافظات الجمهورية بسبب تدني مستوى الخدمات اليومية، وتراكم القمامة في بعض الشوارع وبعض الإشغالات اليومية التي تؤثر على حركة المرور وسير المواطنين في الشارع.

ووجه الوزير بتشكيل فرق رصد ميداني من قطاعي التفتيش والرقابة وخدمة المواطنين بالوزارة، للقيام بجولات مفاجئة على عدد من الأحياء والمراكز والمدن بكافة محافظات الجمهورية.

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وطالب «شعراوي»، في تصريحات صحفية، الأحد، من فرق الرصد بالإستماع إلى أراء المواطنين فيما يخص الخدمات المقدمة إليهم من المحليات ومدى تواصل رؤساء الأحياء والمدن والمراكز معهم للإستماع إلى شكواهم، بالإضافة إلى رصد تطورات الوضع في الشوارع والطريق والميدان الرئيسية بتلك المناطق على الطبيعة فيما يخص أعمال النظافة والإشغالات وإزالة التعديات ومخالفات البناء.

وقال إنه سيتابع أولاً بأول تقارير فرق الرصد الميدانى عقب الجولات التي سيقوموا بها والتى ستبدأ قريباً، وتتضمن مجموعة من الصور والفيديوهات التي ترصد الوضع على الطبيعة فيما يخص الخدمات التي تقدمها المحليات للمواطنين، مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات سيتم رصدها أو تقصير في أداء العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم من الإدارة المحلية.

وحذر وزير التنمية المحلية من أن الوزارة ستستمر في تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية والمدن والأحياء لرصد أي مخالفات والتعامل معها بصورة سريعة، ومن سيثبت تقصيره في أداء عمله سيتم إستبعاده بالتنسيق مع السادة المحافظين.

وشدد الوزير على أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظين تبحث بصورة مستمرة عن العناصر والكوادر المحلية المتميزة لدفعها إلى مواقع المسئولية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بتحسين الخدمات المقدمة من المحليات إلى كافة المواطنين والإستماع إلى مشاكلهم وسرعة حلها والتواصل معهم وعدم الجلوس في المكاتب والتواجد بين المواطنين بصورة مستمرة.