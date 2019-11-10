شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة و«السويدي إليكتريك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرارًا لجهود القوات المسلحة في خدمة المجتمع وإعداد وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل وتطوير أداء نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى ومخرجاته في مصر، وقعت إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع مؤسسة السويدى إليكتريك التابع لها مدرسة (السويدي إليكتريك الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج).

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ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون بين الطرفين في مجال التعليم والتدريب الفني والتكنولوجي والمهني والتعاون في مجال الابتكارات والتطوير ومساعدات التدريب لتوظيف الشباب وزيادة التنافسية بما يتوافق مع تنمية الدولة في الحاضر والمستقبل واستراتيجية الدولة حتى عام 2030.

وينص البروتوكول على النهوض بمستوى التعليم الفنى والتدريب المهنى وتقديم الدعم الفنى والتقنى لإدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة طبقاً للمعايير الدولية المتبعة في أنظمة التعليم الفنى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خريجى التعليم الفنى، علاوة على توفير فرص العمل في الأسواق الخارجية من العمالة المصرية المتميزة وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب المهنى بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.. وكذلك اعتمادها منهج التعليم والتدريب المزدوج كهدف لصقل مهارة الأيدى العاملة وفقًا للمعايير القومية والدولية.

حضر مراسم توقيع البروتوكول مساعد رئيس هيئة التسليح ومدير إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة.