شكرا لقرائتكم خبر عن قبول دفعة جديدة من الأطباء للتكليف للعمل بالقوات المسلحة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من (الأطباء البشريين – الأسنان – الصيادلة) الحاصلين /الحاصلات على درجة الماجستير / الدكتوراه في جميع التخصصات الطبية للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة مارس 2020.

وفيما يتعلق بالشروط العامة للقبول، أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح، وأن يكون لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العسكري العام، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والاختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقًا لتقييم لجنة الاختبار.

وتضمنت الشروط أن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة (فترة التكليف)، وأن يلتزم المرشح بارتداء الزي العسكري المعمول به بالقوات المسلحة، ولا يسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط احتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية.

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ويشترط ألا يزيد السن عن 34 سنة في 30-6-2020 بالنسبة للأطباء البشريين والصيادلة والأسنان الحاصلين/ الحاصلات على درجة الماجستير وعن 38 سنة في 30-6-2020 بالنسبة للحاصلين /الحاصلات على درجة الدكتوراه، وألا يقل التقدير عن جيد في البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراه وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز.

وفيما يتعلق بمدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التي يتمتع بها المكلف، يصدر قرار وزاري بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام سنويًا بحد أقصى أربع سنوات، كما يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد انتهاء فترة التكليف وبيانًا بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدني لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش.

كما يحصل الضابط المكلف على العديد من الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك، علمًا بأن أماكن سحب ملفات القبول بإدارة شؤون ضباط القوات المسلحة بكوبري القبة اعتبارًا من الاثنين الموافق 11-11-2019، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع (www.mod.gov.eg).

وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة (9) صباحًا حتى (3) مساءً عدا الأجازات والعطلات الرسمية على الرقم 22617788 /02.