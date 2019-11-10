شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة بحضور مدير الكلية الفنية العسكرية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والسيد رئيس جامعة القاهرة وعميدا كلية الهندسة والعلوم ووكيلا كلية الهندسة وكلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد.

جاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بالقوات المسلحة.

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اشتمل البروتوكول على التعاون في مجالات العمل البحثى المشترك وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تعليمية وتدريبية مختلفة ودعم وتسويق التكنولوجيا والإبداع ودعم براءات الإختراع وريادة الأعمال ونشر سياسة الملكية الفكرية والمشاركة في المؤتمرات العملية وورش العمل والندوات البحثية العلمية في مجال البحث العلمى والمؤتمر الدولى لبحوث وإبتكارات الطلبة والمسابقات الدولية التي تتم لدى الطرفين.

جدير بالذكر أن الفريق البحثى المشترك المكون من الكلية الفنية العسكرية وأعضاء كلية الهندسة بجامعة القاهرة وجامعة بورسعيد والدكتورة منال محمد متولى، الباحثة في مجال البترول بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) قد نجح في إنتاج مخلوط مبتكر يعمل على رفع الرقم الأوكتينى للجازولين المصرى من 80 إلى 92 وذلك بإستخدام إضافات قليلة التكلفة.

وعلى هامش فعاليات توقيع البروتوكول تم الإعلان عن تقديم حافظة الإيداع الخاصة بتسجيل براءة الإختراع بمكتب تسجيل براءات الإختراع المصرى بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا من خلال مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم براءات الإختراع بالكلية الفنية العسكرية تحت عنوان «مخلوط مبتكر لتحسين الرقم الأوكتينى للجازولين المصرى» والذي يعد أحد ركائز التعاون بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة القاهرة و

وقد أظهر هذا المخلوط نتائج جيدة من حيث الإنبعاثات البيئية وكفاءة الإحتراق ومعدلات تآكل المحرك ومخطط البدء في الإجراءات التي تتضمن تنفيذ تجارب الأداء على المستوى النصف صناعى ودراسة الجدوى الإقتصادية في حالة وضع هذه الفكرة البحثية في حيز التنفيذ الفعلى في السوق المحلى .