شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط تركى سابق يفضح أردوغان: ينشر التطرف ويوزع كتب داعش مختومة بختم تركيا الرسمى والان مع تفاصيل الخبر
وكشف "ايلا" فى فيديو متداول، عن وقائع إجرامية يرتكبها "أردوغان" ضد الأجيال القادمة من الأتراك ومحاولة أدلجة الشباب التركى، قائلا :" يمكن لأردوغان أن يتواصل مع الكثير من الناس عن طريق استخدام أموال الدولة وغسل مخ الأشخاص المقيمين فى المؤسسات، ومن الأدوات الأساسية التى يستخدمها اردوغان الفكر المتطرف عن طريق تسويقه لكتب الأفكار المنحرفة".
وتابع :" اردوغان يستعل المؤسسات الحكومية لنشر مؤلفات داعش التى يتم شراؤها من قبل وزارة الثقافة التركية، ويتم توزيع هذه الكتب "الداعشية" على المكتبات التركية وعليها ختم الدولة التركية" متوقعا أن هذه الأمر سيخرج أجيالا من الإرهابيين، قائلا : ضع نفسك مكان طالب ذاهب إلى المكتبات التابعة للدولة لإجراء مشروع بحثى ورأيت كتاب مختوم من وزارة الثقافة التركية فى سن الخامسة عشرة بالطبع سوف تثق فى هذا الكتاب وتجرى أبحاثك فى حالات موضوعية بناء على ما تم وصفه فى هذا الكتاب أو عدة كتب أخرى مثل هذا".
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