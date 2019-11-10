شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يشكل فرق رصد ميدانى لمخالفات الأحياء بالفيديو والصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، بتشكيل فرق رصد ميدانى من قطاعى التفتيش والرقابة وخدمة المواطنين بالوزارة ، للقيام بجولات مفاجئة على عدد من الأحياء والمراكز والمدن بكافة محافظات الجمهورية .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى طالب فرق الرصد بالاستماع لآراء المواطنين فيما يخص الخدمات المقدمة إليهم من المحليات ومدى تواصل رؤساء الأحياء والمدن والمراكز معهم للاستماع إلى شكواهم ، بالإضافة إلى رصد تطورات الوضع فى الشوارع والطريق والميدان الرئيسية بتلك المناطق على الطبيعة فيما يخص أعمال النظافة والإشغالات وإزالة التعديات ومخالفات البناء .

وقال شعراوى، إنه سيتابع أولاً بأول تقارير فرق الرصد الميدانى عقب الجولات التى سيقومون بها والتى ستبدأ قريباً، وتتضمن مجموعة من الصور والفيديوهات التى ترصد الوضع على الطبيعة فيما يخص الخدمات التى تقدمها المحليات للمواطنين .

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظين تبحث بصورة مستمرة عن العناصر والكوادر المحلية المتميزة لدفعها إلى مواقع المسئولية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتحسين الخدمات المقدمة من المحليات إلى كافة المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وسرعة حلها والتواصل معهم وعدم الجلوس فى المكاتب والتواجد بين المواطنين بصورة مستمرة.