ننشر إجمالى صادرات 13 محصول خضر وفاكهة تغزو الاسواق العالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر" الخليج 365 "، اجمالى 13 محصولا بمقدمة الصادرات الزراعية المصرية للخضر والفاكهة، تغزو الاسواق العالمية وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات ، منذ بدء موسم التصدير وحتى 30 من الشهر الماضى، وفقا لاخر تقرير للادارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة.
-صادرات مصر من الموالح بلغت مليون و760 ألف و841 طنا لتحتل المركز الاول.
-صادرات مصر من البطاطس بلغت 687 ألف و842 طن، لتحتل المركز الثانى .
-احتلت المركز الثالث صادرات البصل المصرى بإجمالى 515 ألف و385 طن .
-صادرات العنب احتلت المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 113ألفا و378طن عنب.
-صادرات الرمان فى المركز الخامس بإجمالى كمية بلغت 88 ألفا و686طن.
-صادرات مصر من الثوم احتلت المركز السادس بإجمالى 29 ألفا و643 طنا.
-المركز السابع صادرات المانجو بإجمالى 26 الفا و117 طنا.
-الفراولة فى المركز الثامن فى الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي 19 الفا و585 طنا.
-المركز التاسع صادرات الفاصوليا بإجمالى 13 الفا و340طنا.
-احتلت الجوافة المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالي 7900 طن.
-المركز الحادى عشر صادرات الخيار بإجمالى 7098 طنا.
- احتلت المركز الثانى عشر صادرات الفلفل بإجمالي كمية بلغت 5678 طنا.
-صادرات الباذنجان احتلت المركز الثالث عشربإجمالى كمية 2055 طنا.
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