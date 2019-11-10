شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: شارع 306 يستقبل زائريه بأجواء احتفالية بمناسبة المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت شركة أسواق مصر اكسبريس احدى شركات صندوق تحيا مصر المنفذة لمشروع شارع 306، مساء أمس السبت، عددًا من الفعاليات داخل مواقعها في القاهرة والجيزة وطنطا ودمياط، احتفالاً بالمولد النبوى الشريف، وقد تضمنت الفعاليات عروضًا للتنورة وأنشطة ترفيهية للأطفال، فضلاً عن تزيين مواقع شارع 306 بالأضواء وتوزيع حلوى المولد على زائرى الشارع.

وقال خالد بكرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسواق مصر اكسبريس، إن الهدف من هذه الفعاليات هو مشاركة زائرى شارع 306 أجواء الاحتفال بالمولد النبوى وإدخال روح البهجة والسعادة على كل الأطفال من رواد المواقع، لافتا أن الهدف الرئيسى من مشروع 306 هو توفير أماكن حضارية تصلح كمتنزه لجميع أفراد الأسرة، فضلاً عن تقديم الوجبات السريعة بجودة مناسبة وأسعار تلائم مختلف الشرائح وتوفير كافة الخدمات التى تتطلبها الأسرة خلال زيارتهم لشارع 306 بمختلف المحافظات.

وأوضح بكرى أن الفترة القادمة ستشهد تطويرًا لمختلف المواقع الحالية لشارع 306 بعد أن انتهت الشركة من المرحلة الاولى التجريبية، وهى الآن بصدد دراسة تلك النتائج، وذلك من حيث عدد الخدمات وأنشطة العربات الموجودة داخل كل شارع، لافتًا إلى أن الخطة المستقبلية لشارع 306 لن تقتصر على توفير أماكن لعربات الطعام المتنقلة بل ستشمل إتاحة مساحات لوحدات اخرى مثل الإكسسوارات وغيرها من الأنشطة التى تتحول بفكرة شارع 306 إلى توفير فرصة تسوق كاملة لرواد الشارع.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إلى أن الشركة تسعى الى تقديم كافة سبل الدعم للشباب المستفيدين من مشروع شارع 306 قبل وبعد الحصول على موقع بالشارع، موضحًا أن الشركة أطلقت برنامجًا جديدًا لمساعدة الشباب حمل اسم "الأبطال"، والذى سيضم الشباب الناجحين ضمن المشروع وترشيحهم لافتتاح أفرع جديدة لهم ضمن المشروع، بحيث يتمكن كل منهم من التخطيط لافتتاح سلسلة من المطاعم مستقبلاً لافتا الى أن الشركة تقدم كافة التسهيلات الممكنة للشباب من أجل الحصول على وحدة بشارع 306، كما تم اعتماد تصميمات جذابة مختلفة للمواقع، تضاهى فى جمالها ما عليه عربات الطعام فى البلدان الأوروبية والعربية.

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كما أن عملية التقديم يقوم بها الشاب بنفسه من خلال الموقع الإلكترونى www.street306.com ويوفر المشروع للشباب الخدمات والمرافق اللازمة لبدء نشاطه، بالإضافة إلى حملات التسويق فى الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى والأنشطة الترفيهية لرواد الشارع لدعم المشروعات المشاركة تسويقيًا.