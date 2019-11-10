شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تملأ أودية حلايب وشلاتين.. وفرحة في التجمعات البدوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

امتلات الأودية الصحراوية بين مدينتي حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر بمياه الأمطار الغزيرة حيث تحولت لسيول في عدد من المناطق وسط تجمعات كبيرة لمياه الأمطار مما يبشر بموسم أمطار جيد هذا العام.

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وأكد الباحث البيئي، على دورا، أن تجمعات كبيرة لمياه الأمطار ما بين حلايب وشلاتين وأن الأمطار ستعيد البساط الأخضر للمنطقة خلال أسابيع قليلة،

فيما عبر أهالي الأودية والتجمعات البدوية عن فرحتهم بالأمطار والسيول مع بداية فصل الخريف وسادت حالة من الفرح والسعادة بين أهالي جنوب البحر الأحمر.

وتابع عدد من أهالي المنطقة أن الأمطار الغزيزة ستساهم في استقرار البدو بعد ملء الخزان الجوفي وظهور المراعي الخضراء خلال الأيام المقبلة وسط احتفال المئات من أبناء القبائل البدوية من البشارية والعبابدة في عدة أودية صحراوية بالبحر الأحمر.

كانت هيئة الأرصاد قد حذرت من سقوط أمطار غزيرة بحلايب وشلاتين وتم رفع درجة الاستعداد ولم تتأثر مظاهر الحياة العامة أو الحركة المرورية على مختلف الطرق.