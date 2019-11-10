شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء فرع جديد لجامعة الأزهر فى برج العرب.. وتشغيل محطة مياه «مريوط 40» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من شركة مياه شرب الإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر محطة مياه شرب مريوط الكيلو 40 في برج العرب لتشغيل المحطة بعد الانتهاء من أعمال التطهير والشطف والتنظيف، التى تغذى جميع قري مريوط وبنجر السكر والساحل الشمالى وبرج العرب القديم وعبدالقادر ونجوع حبون ويادم وأبودومة وأبوبسيسة والسلام والساحل والكنج ومراقيا.

وقال أحمد الشريف، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى مجلس النواب لمعاينة المحطة على الطبيعة وتحديد المسؤولية واتخاذ قرار تجاه كارثة وأزمة مياه الشرب المتكررة وغرق قرية الجزائر للمرة الثالثة نتيجة الإهمال والخطأ الفني في التنفيذ.

وأشار إلى أنه عرض خلال زيارته الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مشاكل 5 معاهد أزهرية هي معاهد الصالحين في الكيلو 26 وهمام وفاطمة الزهراء بالكنج مريوط وقرية بغداد الأزهري ومعهد حسين أحمد الأزهري بالنهضة حيث جرى مناقشة مشاكل العجز ونقص المقاعد والإمكانيات.

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ولفت إلى أنه سيتم إنشاء فرع جديد لجامعة الأزهر الشريف بمدينة برج العرب حيث يجرى استصدار الموافقات المبدئية الخاصة بالمشروع تمهيدا لبدء الإجراءات الفعلية للتنفيذ.

وقال إنه تم اعتماد المعهد الديني بقرية فلسطين بقرار من المجلس التنفيذي بالمحافظة وذلك بناء على الطلبات المقدمة منه والدكتور أحمد خليل خيرالله، عضو مجلس النواب، للعديد من المسؤولين، من بينهم وزير الزراعة ومحافظ الإسكندرية ووزير الري وشيخ الأزهر الشريف، بشأن اعتماد المعهد الديني بقرية فلسطين حيث تم تقديم طلبات إلى كل من وزير الزراعة بالموافقة على بناء المعهد بالأرض ملك المواطن عبدالعاطي ضيف الله بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠١٨ ووافق وزير الزراعة بأنه لا مانع من إنشاء المعهد من حيث المبدأ وذلك بتاريخ ٥ / ٧ / ٢٠١٨ وخطاب ثالث إلى وزير الزراعة بشأن استخراج الموافقة النهائية لإنشاء المعهد بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٨.

وتم تشكيل لجنة بعضوية مندوب من حماية الأراضي بوزارة الزراعة وحي العامرية ثان ومدير التخطيط بالمنطقة الأزهرية ومندوب من مديرية الزراعة بالإسكندرية ومندوب من الإدارة الزراعية بالناصرية وحضور اللجنة القائمة على المعهد وعدد من أهالي القرية بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٨ وتمت مخاطبة محافظ الإسكندرية بإدراج المعهد بأقرب مجلس تنفيذي بالمحافظة بتاريخ ٩ / ٢ / ٢٠١٩ كما وردت إفادة من الأزهر بأنه لا مانع من قبول التبرع بتاريخ ٢١ / ١٠ / ٢٠١٩ ومن ثم صدور قرار المجلس التنفيذي بالموافقة على قبول التبرع واستكمال باقي أعمال الإنشاءات حتى يتسنى بدء أعمال الدراسة بالمعهد وذلك بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٩.

وقال إنه بناء على الطلبات المقدمة بشأن إدراج بعض قرى الدائرة ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتطويرها تم عقد اجتماع مع نهى سليمان مدير إدارة التنمية بالمحافظة وتم خلاله اعتماد ٥ كيلومترات رصف للقرية وتم تشكيل لجنة لرفع شوارع القرية تمهيداً للبدء في أعمال الرصف (رصف ٥ كيلومترات بالقرية) وذلك ضمن المرحلة الأولى من التطوير بعد قيام اللجنة برفع أطوال الشوارع والمنسوب والارتفاعات تمهيداً لعمل مقايسة والطرح على المقاول للتنفيذ.